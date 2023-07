Stiri pe aceeasi tema

- Romania versus Bulgaria! Nu e meci din preliminarii de EURO sau Mondial, ci dueluri in Conference League! FCSB și Sepsi se intalnesc, miercuri și joi, cu cele doua echipe care iși disputa istoria lui CSKA! Roș-albaștrii joaca impotriva lui CSKA 1948, in timp ce Sepsi are duel cu CSKA Sofia, iar un lucru…

- Florinel Coman si Elias Charalambous au prefatat CSKA 1948 Sofia – FCSB. Prima mansa din turul 2 preliminar Conference League a formatiei ros-albastre se joaca pe 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a inceput foarte bine sezonul. Dupa victoria din prima etapa cu FC…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, susține ca CSKA 1948 Sofia le-a propus roș-albaștrilor ca meciul tur din preliminariile Conference League sa se joace la București, nu in Bulgaria, cum era programarea. FCSB a refuzat cererea bulgarilor și va juca meciul retur pe „Arcul de Triumf”, pe 3 august. UEFA…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa meciul Kosovo – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a putut fi urmarita LIVE pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Confruntarea a avut loc chiar in ziua in care selectionerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. In minutul 69, Zhegrova a…

- Comisia Europeana va aloca 330 de milioane de euro din “rezerva de criza agricola” a Uniunii Europene (UE) pentru toate statele membre, multe afectate de seceta , a anunțat marți, la Stockholm, comisarul pentru agricultura, Janusz Wojciechowski. Dupa ce a sprijinit țarile care au granița comuna cu…

- Naționala de fotbal a Romaniei se confrunta la Priștina cu jucatorii din Kosovo, intr-un meci difuzat live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua de la 21:45, la TV și in online.

- Ultimele detalii inaintea partidei dintre Kosovo si Romania, vor fi prezentate in emisiunea lui Dan Pavel, AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Meciul din preliminariile EURO 2024 va fi vineri, de la ora 21:45, exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania lupta pentru a treia victorie, in grupa de calificare…

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO Helmut Duckadam il cere pe Marian Aioani titular. Meciul e pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Aioani a aparat poarta campioanei Farul. Kosovo – Romania e vineri, 16 iunie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cei 3 portari convocati de […]…