Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- „Va temeti ca il veti pierde pe Florinel Coman?„, a fost intrebarea primita de Elias Charalambous la finalul meciului CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Antrenorul ros-albastrilor a reactionat imediat. Florinel Coman ar putea pleca de…

- FCSB a caștigat cu 1-0, miercuri seara, in deplasare la CSKA 1948 Sofia, partida din prima manșa a turului doi preliminar din Conference League, potrivit jurnalul.ro. Singurul gol al partidei a fost marcat de Florinel Coman in minutul 28. Partida a fost intrerupta timp de cateva minute din cauza unor…

- FCSB s-a impus la limita, scor 1-0, in deplasarea din Bulgaria impotriva celor de la CSKA 1948 Sofia, dar antrenorul principal crede ca nu s-a decis calificarea și va urma o partida dificila in retur.

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat prestația roș-albaștrilor. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf.…

- Iosif Rotariu a avut un discurs dur la pauza meciului dintre CSKA 1948 Sofia - FCSB, din prima manșa a turului 1 din preliminariile Conference League. AICI totul despre CSKA 1948 Sofia - FCSB In direct la GSP LIVE, fostul mare internațional s-a declarat nemulțumit de jocul prestat de cele doua echipe…

- Florinel Coman si Elias Charalambous au prefatat CSKA 1948 Sofia – FCSB. Prima mansa din turul 2 preliminar Conference League a formatiei ros-albastre se joaca pe 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a inceput foarte bine sezonul. Dupa victoria din prima etapa cu FC…

- Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede ca Derby de Romania trebuia sa se joace pe un stadion mai mare. De maine, spune el, ne concentram pe meciul din Conference League, scrie Rador.„Important este ca am castigat in derby si asta ne da elan pentru meciul urmator, din Europa. Am jucat acest…