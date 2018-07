Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul legal al primarului ales Andrei Nastase, Dumitru Pavel, a depus la Curtea Suprema de Justitie o cerere de revizuire a deciziei prin care au fost anulate alegerile locale noi desfasurate in Chisinau. Cererea a fost depusa deoarece in dosarul electoral au aparut circumstante noi, transmite…

- Sustinatorii primarului ales, Andrei Nastase, au protestat de dimineata in fata Primariei Capitalei, nemultumiti de faptul ca luni seara, 25 iunie, Curtea Suprema de Justitie a emis o incheiere prin care decizia de invalidare a alegerilor in Chisinau a devenit irevocabila.

- Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova a luat decizia a invalida alegerile pentru postul de primar orașului Chișinau. Astfel, judecatorii au mentinut, asadar, decizile anterioare privind invalidarea scrutinului din 3 iunie. Mii de oameni au asteptat decizia definitiva a instante.

- Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova a confirmat luni deciziile instantelor anterioare prin care au fost invalidate alegerile pentru functia de primar al municipiului Chisinau. Aceasta a fost ultima instanta de apel, iar opozitia ameninta cu proteste masive, informeaza Radio Chisinau. Curtea…

- (update) Andrei Nastase a certu recuzarea completului de judecata. Curtea Suprema de Justiție decide astazi daca alegerile locale noi din Chișinau raman nevalabile. Recursul depus de Andrei Nastase la CSJ este examinat de catre magistrații Ion Druța, Luiza Gafton și Victor Burduh.

- Pe 25 iunie, Curtea Suprema de Justiție (CSJ) urmeaza sa examineze recursul lui Andrei Nastase cu privire la invalidarea alegerilor din Capitala. Dupa ce deja doua instanțe s-au pronunțat pentru anularea scrutinului, la CSJ decizia urmeaza a fi luata de trei magistrați: Ion Druța, Luiza Gafton și Victor…

- Curtea Suprema de Justiție va examina astazi, 25 iunie, de la ora 15.30 contestația depusa de Andei Nastase, la deciziile Judecatoriei Chișinau și Curții de apel privind invalidarea alegerilor pentru primarie. Cele doua instanțe au invalidat scrutinul municipal motivând…

- Curtea de Apel Chisinau a mentinut joi hotararea Judecatoriei prin care alegerile locale pentru Primaria Chisinau au fost invalidate. Decizia a fost pronuntata in timp ce in fata instantei, dar si in fata Primariei, simpatizantii lui Andrei Nastase, care a castigat scrutinul din 3 iunie, protestau cerand…