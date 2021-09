Secretarul de stat din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Csilla Hegedus, a declarat, joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai UDMR de la Targu Mures, ca exista un proiect in valoare de 10 milioane de euro pentru sprijinirea copiilor din comunitatile minoritare sa invete limba romana. "Atat in Secuime, cat si in Cluj si in Partium e problema copiilor si tinerilor care nu vorbesc bine romaneste. Impreuna cu colegul meu Zoltan Kallos (secretar de stat pentru invatamantul minoritatilor din Ministerul Educatiei, n.r.) am anuntat proiectul in valoare de 10 milioane de euro pentru…