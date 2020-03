Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Farul Constanta: Ianis Zicu - Avem nevoie de victorie si ne-am antrenat numai pentru aceasta“

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa etapa a 23 a a Ligii a 2 a, in care a remizat, 0 0, in deplasare cu Petrolul Ploiesti, FC Farul ocupa locul opt in clasament, cazand o pozitie fata de runda precedenta. "Marinariildquo; au strans 24 de puncte pana acum, avand noua victorii, sapte egaluri si sapte esecuri, golaveraj 27 19 si aflandu…

- Farul Constanta a terminat la egalitate, 0-0, cu Petrolul, intr-un joc disputat sambata pe arena „Ilie Oana”. La meci a asistat și Denis Alibec (29 de ani), atacantul Astrei Giurgiu. Oaspetii au avut o galerie numeroasa, de circa 100 de fani, care au incurajat in permanenta trupa antrenata de Ianis…

- Etapa a 22-a din Liga a 2-a de fotbal a consemnat victoria formatiei FC Farul Constanta in partida disputata sambata, pe stadionul din strada Primaverii, jucatorii pregatiti de Ianis Zicu si Daniel Florea trecand de Concordia Chiajna, cu scorul de 3-1 (A Cruceru 7-pen., 14-pen., 58 / St. Cucu 90).Meciul…

- Etapa a 22-a a Ligii secunde a adus o victorie lejera pentru Farul Constanta impotriva Concordiei Chiajna, pe stadionul din strada Primaverii, scor 3-1. Misiunea „rechinilor“ a fost mult usurata inca din startul partidei, in minutul 2, cand Bogdan Visan l-a faultat din postura de ultim aparator in propriul…

- Sambata, 22 februarie, divizionara secunda FC Farul Constanta sustine primul meci oficial din 2020, disputa de pe teren propriu cu formatia Concordia Chiajna, care incepe la ora 11.00 si conteaza pentru etapa a 22 a a Ligii a 2 a.Echipa de pe litoral se afla pe locul noua in clasament, cu 29 de puncte,…

- Aflata sub comanda unui staff tehnic condus de Ianis Zicu 36 de ani , FC Farul Constanta a incheiat meciurile din 2019 din editia 2019 2020 a Ligii a 2 a pe locul noua in clasament, cu 29 de puncte si 2 la "adevarldquo;, inregistrand in cele 20 de partide disputate opt victorii, cinci egaluri si sapte…

- FC Farul a sustinut astazi, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta, primul meci amical din 2020, intalnind echipa Under 19 a clubului.Jucatorii lui Ianis Zicu s au impus cu 4 0 3 0 , golurile fiind marcate de Martin 37 , jucator nou transferat, aflat la primul meci si primul gol pentru Farul,…

