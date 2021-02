Stiri pe aceeasi tema

- „Vom pune in dezbatere publica bugetul pentru 2021, cred ca in seara aceasta ori dimineata. Cresterea economica este estimata pentru 2021 la 4,3% de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, cu un PIB nominal intern brut de 1.116 miliarde lei si aici as vrea sa fim foarte atenti - 1.116 miliarde de…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat sambata, la Satu Mare, ca valoarea totala a proiectelor pe care ministerul le finanteaza in judet, prin Programul National de Dezvoltare Locala si prin Compania Nationala de Investitii, este de 1,38 de miliarde…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca, in ultimii ani, banii Primariei au fost cheltuiti pe targuri si concerte si nu pe proiecte importante de care Bucurestiul are nevoie. El a adaugat ca nu a gasit, cand a devenit primar, un portofoliu de proiecte deja incepute, astfel ca se…

- Blocarea Israelului asupra Gaza a costat economia enclavei palestiniene aproape 17 miliarde de dolari, ceea ce a facut ca PIB-ul pe cap de locuitor sa scada cu 27%, iar șomajul a crescut cu 49% între 2007 și 2018, potrivit unui raport al ONU a lansat miercuri, citeaza AFP.Conferința Națiunilor…

- Potrivit unui plan prezentat vineri, Volkswagen va aloca aproape jumatate din bugetul de investitii in valoare de 150 de miliarde de dolari mobilitatii electrice, automobilelor hibride, unui sistem de operare a vehiculelor bazat pe software si tehnologiilor de conducere autonoma. In planul anterior,…