Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, spune ca rata de vaccinare ar trebui sa depaseasca 70% in Romania, pentru a evita aparitia unor noi valuri ale pandemiei. El a subliniat ca toti vor fi uminizati, unii prin vaccinare, altii prin trecerea prin boala, cu riscuri mai mari.

- Invitat marți seara la Tema Zilei de la TVR1, ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat ca inca nu am atins varful valului 4 al pandemiei și nu suntem nici macar pe platou, adica numarul infectarilor noi este in continuare in creștere.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, afirma ca Romania „nu a ajuns in varful valului” al patrulea al pandemiei si ca nici macar nu a ajuns in perioada de „platou” in care numarul de noi imbolnaviri zilnice se stabilizeaza si care este urmat de o scadere. „Din pacate, ceea ce trebuie…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, luni, Ordinul privind conditiile de inscriere la Loteria de vaccinare si stabilirea atributiilor institutiilor implicate, valoarea totala a premiilor acordate pana la finalul anului fiind de 15 mili Conform documentului, la Loteria de vaccinare pot…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a semnat luni ordinul privind condițiile de inscriere la Loteria vaccinarii. In perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor avea loc 19 extrageri, in urma carora vor fi acordate 1.139 de premii, in valoare totala de 15.000.000 lei. Loteria de Vaccinare consta…

- Franta a lansat miercuri campania de vaccinare impotriva COVID-19 cu a treia doza, o initiativa care este dedicata persoanelor in varsta si celor vulnerabile, pentru a compensa scaderea eficacitatii vaccinurilor dupa cateva luni de la inoculare, transmite AFP. "Cu acest rapel veti fi protejati…

- Franta a lansat aceasta campanie de vaccinare cu supra-rapel pentru persoanele cu varste de peste 80 de ani, cele imunodeprimate sau pentru alte persoane considerate cu un risc ridicat de a dezvolta o forma grava de COVID-19.,,Este nevoia sa treaca sase luni de la precedenta inoculare pentru a primi…

- Franta a lansat miercuri campania de vaccinare impotriva COVID-19 cu a treia doza, o initiativa care este dedicata persoanelor in varsta si celor vulnerabile, pentru a compensa scaderea eficacitatii vaccinurilor dupa cateva luni de la inoculare, transmite AFP. ‘Cu acest rapel veti fi protejati pentru…