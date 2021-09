Stiri pe aceeasi tema

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a solicitat reprezentantilor directiilor de sanatate publica ca, in aceasta perioada, sa puna in aplicare planurile de rezilienta care au fost asumate la nivelul fiecarui judet. ”Nu ma intereseaza cifre pe hartie. Vreau sa mergeti sa verificati in spitale…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a solicitat reprezentantilor directiilor de sanatate publica sa faca verificari in spitalele de la nivelul fiecarui judet. ”Nu ma intereseaza cifre pe hartie. Vreau sa mergeti sa verificati in spitale astfel incat tot ce raportati sa fie real”, le-a transmis…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, vineri, un ordin privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca cel mai important lucru este mentinerea capacitatii unitatilor sanitare de gestionare a pandemiei, sustinand ca doreste sa mentina decizia ca spitalele sa aiba fluxuri mixte COVID si non-COVID. De asemenea, Cseke Attila s-a referit si la…

- Conducerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) susține ca nu a ințeles la ce s-a referit ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, cand a afirmat ca profesorii care nu se vor testa pentru COVID-19 “vor fi nevoiți sa se odihneasca puțin”. Reprezentanții cadrelor didactice susțin ca un profesor…