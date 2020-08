Cseke Attila: UDMR nu va semna moțiunea de cenzură UDMR nu își dorește o soluție care sa înrautațeasca și mai mult posibilitațile de intervenție în cazul epidemiei Covid-19, a declarat la RFI liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila.

El spune ca UDMR va decide în grupurile parlamentare, înainte de dezbaterea moțiunii de cenzura, cum va vota.

&"Noi am anunțat acum o saptamâna, acum zece zile, ca UDMR nu va semna moțiunea de cenzura care se preconiza a fi inițiata de catre PSD și vom decide, așa cum avem procedura noastra interna, întotdeauna, în grupurile parlamentare, înainte de dezbaterea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

