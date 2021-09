Stiri pe aceeasi tema

- Situatia devine disperata in spitalele din Bucuresti, dupa avalansa de infectari adusa de valul 4 al pandemiei. Toti pacientii de la spitalele "Malaxa" si "Sfantul Ioan" vor fi externati joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus. La "Sfantul Ioan" au inceput externarile inca de miercuri. Au fost…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, miercuri seara, la Digi 24 , ca, potrivit estimarilor specialiștilor, varful valului 4 al pandemiei de coronavirus va ajunge in Romania la mijlocul lunii octombrie și a atras atenția ca numarul paturilor din secțiile de terapie intensiva destinate…

- Numarul maxim de paturi pe care le-a avut Romania pentru pacienți COVID in valurile anterioare, puțin peste 1.600, s-ar putea sa nu fie suficient in valul 4 al pandemiei, a spus la Digi24 ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. Aceasta, in condițiile in care la jumatatea lunii octombrie s-ar…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatații, afirma ca in perioada 15.20 octombrie in Romania s-ar putea inregistra 20.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. Ministrul a anunțat ca unele spitale vor fi folosite exclusiv pentru pacienții cu COVID-19, iar altele iși vor reduce activitatea pentru alte…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a declarat, miercuri seara, intr-o intervenție la Digi 24 ca in zilele urmatoare spitalele: Malaxa și Sfantul Ioan din București vor fi transformate in spitale 100% COVID. De asemenea, ministrul a mai subliniat ca in perioada urmatoare și alte spitale…

- Ministrul interimar al Sanatații susține introducerea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID19. Cseke Attila spune ca procesul de imunizare va incepe din aceasta toamna și ii vizeaza in special pe lucratorii din sistemul medical și pe romanii cu boli cronice. Oricine dorește sa-și faca doza a treia…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi, 16 septembrie, ca mai sunt libere 109 paturi de terapie intensiva in toata tara pentru pacientii COVID, iar in Bucuresti mai sunt doar trei locuri libere, informeaza Agerpres.Ministerul Sanatatii a precizat ca din cele 109 paturi ATI pentru pacientii COVID, 40 sunt…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.568 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.