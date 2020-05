Romania trebuie sa se alinieze la modelul european in ceea ce priveste mandatele alesilor locali, in sensul cresterii duratei acestora pentru eficientizarea activitatii comunitatilor locale, a declarat pentru AGERPRES liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila.



Comisia pentru administratie publica din Senat a adoptat luni un raport favorabil la propunerea legislativa initiata de UDMR conform careia alesii locali ar urma sa aiba mandate de 5 ani, nu de 4 ani. Proiectul a fost depus la Parlament din luna ianuarie a acestui an.



Cseke Attila, initiator, a subliniat ca nu este…