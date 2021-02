Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat sambata, la Satu Mare, ca valoarea totala a proiectelor pe care ministerul le finanteaza in judet, prin Programul National de Dezvoltare Locala si prin Compania Nationala de Investitii, este de 1,38 miliarde lei. „In…

- Potrivit MDLPA, pentru etapa I, a fost platita suma de 20.692.215,44 lei pentru 49 de obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 568.872.605,48 lei pentru 770 proiecte de investitii. ”Am aprobat decontarea facturilor depuse la minister pana pe data de 20…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca se vor asigura in continuare plați pentru contractele de investiții care sunt in derulare in cadrul PNDL 1...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut luni, intalniri la București cu mai mulți miniștri in vederea alocarii de sume prin bugetul pe 2021 pentru finanțarea unor investiții importante pentru județ. Una dintre intalniri a fost la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a decis, printr-un ordin, ca in MDLPA sa nu se mai foloseasca sigiliul sau stampila, certificarea autenticitatii si forta juridica a actelor fiind date de semnatura ministrului ori a persoanei competente. Potrivit…

- In vederea asigurarii sumelor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) – etapa I,Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, le-a solicitat beneficiarilor PNDL I transmiterea, pana la data de 29…

- In vederea asigurarii sumelor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) - etapa I, CSEKE Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, le-a solicitat beneficiarilor PNDL I transmiterea, pana la data de…

- Guvernul a aprobat prelungirea contractelor Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) I cu pana la doi ani, intrucat exista obiective de investitii care nu sunt finalizate si nu este facuta receptia lucrarilor. Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de miercuri, la propunerea Ministerului…