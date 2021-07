Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca programul de constructie a creselor va demara in aceasta vara, iar in luna august ar putea fi aprobate primele finantari. Ministrul a punctat ca au fost realizate studiile…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat, joi, la Ploiesti, ca in vara aceasta va fi demarat programul de constructie a creselor, urmand sa fie aprobate zeci de investitii in toata tara. "Un program foarte important, pentru ca infrastructura…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și al Administrației, Cseke Attila, a anunțat ca a avut loc prima reuniune a comisiei care lucreaza pentru elaborarea noului Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Potrivit unui comunicat al MDLPA, Codul amenajarii teritoriului, urbanismului…

- Prima reuniune a comisiei care lucreaza pentru elaborarea noului Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor a avut loc. Documentul va uni, intr-un singur act normativ, 21 de legi, ordonanțe și hotarari in vigoare in prezent. Pe langa digitalizare, unificarea prevederilor și a terminologiei,…

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…

- Complexul olimpic de natatie de la Otopeni poate gazdui competitii internationale sportive de anvergura importante pentru Romania si ofera spatii pentru initierea in inot a copiilor, a declarat, vineri, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, la inaugurarea acestui…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat joi, la Focsani, ca Romania face tot posibilul pentru ca in cadrul Planului National de Rezilienta si Redresare (PNRR) sa obtina un fond la dispozitia primarilor pentru implementarea de proiecte, dar ca nu exista o…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat joi, la Focsani, ca o parte din normativele in constructii vor fi schimbate in aproximativ doua saptamani, deoarece cele care sunt in vigoare la acest moment prevad reglementari care nu pot fi respectate. "Avem…