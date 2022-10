Cseke Attila: Pe 10 octombrie, lansăm cel de-al doilea apel de proiecte aferent Componentei 5 din PNRR Alocarea financiara estimata pentru aceasta a doua runda este de 985.405.000 de euro pentru lucrari de interventie integrate atat la cladiri rezidentiale multifamiliale, cat si la cladiri publice, arata comunicatul de presa al MDLPA. Astfel, in cazul cladirilor rezidentiale multifamiliale, alocarea financiara estimata pentru lucrarile de interventie integrate este de 2.760.000 euro, pentru renovarea energetica moderata pentru comunitatile expuse riscului la saracie si excluziune sociala este de 59.990.000 euro, pentru renovarea energetica moderata este de 147.530.000 euro si pentru statiile de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LOVITURA pentru șoferii cu mașini electrice din capitala: Gigantul IKEA a inchis stațiile de incarcare LOVITURA pentru șoferii cu mașini electrice din capitala: Gigantul IKEA a inchis stațiile de incarcare IKEA Romania, parte din INGKA Group, retailer suedez de mobila și decorațiuni interioare, a inchis…

- Primaria Satu Mare participa la dezvoltarea rețelei naționale de incarcare pentru mașini electrice, amplasand in municipiul Satu Mare primele cinci stații de incarcare. „Viitorul este electric, iar Primaria Satu Mare vine cu solutii pentru cei care conduc masini nepoluante. Primele 5 statii de incarcare…

- De astazi, 12 septembrie, primele 16 stații de incarcare pentru vehicule electrice instalate de Primaria Timișoara pot fi folosite de timișoreni. Investiția a fost realizata cu ajutorul unei finanțari nerambursabile primita de la Administrația Fondului pentru Mediu. Stațiile de incarcare pot fi folosite…

- Timișorenii și turiștii care viziteaza capitala Banatului au la dispoziție de luni 16 noi stații de incarcare a autoturismelor electrice. Investiția a fost realizata de primarie cu bani de la Administrația Fondului de Mediu, sunt gata de luni de zile, dar nu au putut fi puse in funcțiune din diferite…

- Un astfel de parteneriat intre startup-urile de vehicule electrice si producatorii de masini traditionali a devenit din ce in ce mai comun in China, deoarece pautoritatile au limitat eliberarea licentelor de productie pentru noi producatori de vehicule electrice, in incercarea de a preveni investitiile…

- Lipsa raspunsului complet si/sau in termen la solicitarea de clarificari va conduce la finalizarea evaluarii pe baza informatiilor initiale, a mai spus ministrul. In perioada 1 aprilie 2022 – 30 mai 2022, au fost depuse 1.437 de cereri de finantare pentru apelurile de proiecte aferente Componentei 5…

- In municipiul Galați au fost montate in urma cu cateva luni statii de incarcare pentru masinile electrice pe toate arterele modernizate din oras, insa acestea nu funcționeaza pentru ca nu au fost activate. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a declarat, la Pro Lider FM, ca muncitorii care au montat…

- Desi in Galati s-au montat statii de incarcare pentru masinile electrice pe toate arterele modernizate din oras, statiile inca nu functioneaza cu toate ca au trecut cateva luni de zile de cand au fost montate. Potrivit declaratiilor primarului municipiului Galati, Ionut Pucheanu, facute intr-o emisiune…