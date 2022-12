Contractele, incheiate intre Ministerul Dezvoltarii si autoritatile publice locale din 9 unitati administrativ-teritoriale si 6 autoritati centrale, au o valoare totala de 590.687.830,65 de lei si vizeaza reabilitarea si cresterea eficientei energetice a unor cladiri rezidentiale multifamiliale si a unor cladiri publice. Pana in prezent, prin cele trei componente ale PNRR, au fost semnate 2.048 contracte de finantare, in valoare totala de 16.369.905.170,69 de lei, a precizat ministrul.The post Cseke Attila: Pana in prezent, am semnat contracte de peste 16 miliarde de lei prin PNRR first appeared…