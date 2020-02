Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus pentru Justitie, Catalin Predoiu, a declarat marti ca ordonanta de urgenta privind alegeri parlamentare inainte de termen nu exclude posibilitatea organizarii alegerilor locale simultan cu cele anticipate, mentionand ca stabilirea calendarului alegerilor reprezinta o decizie politica…

- Ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate a fost publicata in Monitorul Oficial. PSD anunta ca va sesiza de urgenta Avocatul Poporului pentru a ataca actul normativ la Curtea Constitutionala. Ordonanta stabileste ca romanii vor putea vota la alegerile parlamentare la orice sectie…

- Consiliul Legislativ a avizat negativ OUG emisa de Guvernul Ludovic Orban pentru urgentarea alegerilor anticipate . Consiliul Legislativ susține ca Executivul a trimis proiectul spre avizare in ziua in care a fost demis prin moțiune de cenzura, or la acel moment nu mai avea dreptul sa promoveze ordonanțe…

- Ordonanta de Urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, adoptata de Guvern pe 5 februarie, a fost inregistrata vineri, la Senat, in calitate de prim for legislativ sesizat, potrivit site-ului institutiei. Ordonanta de Urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial dupa ce…

- Guvernul a adoptat, marți seara, o ordonanța de urgența pentru organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, care prevede, printre altele, posibilitatea votarii la orice secție, indiferent de domiciliu, dar și dublarea numarului de parlamentari in Diaspora. In nota de fundamentare a ordonantei…

- Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, act normativ care prevede, printre altele, trei zile de vot in diaspora si posibilitatea de a vota la orice sectie de votare. "Ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta cateva modificari prin OUG in privinta alegerilor parlamentare. Printre prevederile ordonantei de urgenta se numara dublarea numarului de parlamentari pentru diaspora, iar romanii de peste hotare vor putea vota timp de trei zile, ca in cazul alegerilor prezidentiale,…