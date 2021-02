Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca anul acesta va demara un program national de construire de crese, mentionand ca Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, anunța AGERPRES. "Romania…

- Un program national de construire de crese va demara anul acesta, a declarat vineri ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. Potrivit ministrului, Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. „Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana…

- Sistemul de iluminat public din Hațeg va fi modernizat. Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat 24 de contracte de finanțare pentru investitii in modernizarea infrastructurii edilitare si educationale si dezvoltarea activitatii unor firme. Unul dintre contracte vizeaza modernizarea sistemului…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat sambata, la Satu Mare, ca valoarea totala a proiectelor pe care ministerul le finanteaza in judet, prin Programul National de Dezvoltare Locala si prin Compania Nationala de Investitii, este de 1,38 de miliarde…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat, marti, 14 contracte de finantare in valoare de peste 91 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii educationale, cresterea calitatii vietii si dezvoltarea activitatii unor intreprinderi mici si mijlocii.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a semnat trei contracte de finanțare in cadrul Programului Termoficare, iar unul dintre acestea vizeaza municipiul Vatra Dornei. In municipiul-stațiune va fi reabilitat sistemul centralizat de incalzire. Valoarea totala a proiectului…

- Conducerea Asociatiei Municipiilor din România (AMR) a participat marti, 19 ianuarie, la o întâlnire cu prim-ministrul Florin Cîtu și Cseke Attila, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, pe tema Bugetului de stat…

- Nici vorba de munca in folosul poporului roman din partea udemeristilor in primele zile de la instalarea in fotoliile de miniștri. Prima declarație a lui Cseke Attila de dupa depunerea juramantului prin care se obliga sa slujesca patria a fost pentru sporirea drepturilor minoritații din care face…