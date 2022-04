Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Dezvoltarii, Cseke a afirmat ca solicitarile de finantare depuse sunt in valoare totala de 57,7 miliarde de lei, iar majoritatea vizeaza infiintarea de noi retele de gaze, in localitatile unde populatia nu are acces la acest serviciu public. Ministerul a primit 917 cereri de infiintare de retele noi, 291 cereri de extindere ale unor retele de distributie existente si o cerere de modernizare a retelei de gaze, a aratat Cseke Attila. “Bugetul total al Programului este de 65,5 miliarde de lei, din care 7,5 miliarde pentru investitiile…