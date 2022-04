Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Dezvoltarii, Lucarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, la Targoviste, ca 27,7% din populatie nu este deservita de retea de apa si 44% - de retea de canalizare, iar Programul National de Investitii "Anghel Saligny" va rezolva multe dintre proiectele de investitii…

Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 10 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 25.825.768,96 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA, potrivit news.ro.

Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a aprobat un medicament al companiei britanice AstraZeneca pentru tratarea formelor incipiente de cancer la san, dezvoltat impreuna cu compania americana Merck & Co, transmite Reuters.

Moment inedit pe holurile Parlamentului: in timp ce președintele PNL, Florin Cițu, susținea o declarație de presa, in cadru a intrat senatoarea Diana Șoșoaca.

Peste 176.000 de doze de vaccin au ajuns vineri in Romania, transportul fiind asigurat de firma producatoare, informeaza CNCAV. Cele 176.400 doze de vaccin produs de compania Moderna au fost aduse in București pe cale terestra și depozitate la C.N. Unifarm SA. In perioada urmatoare acestea vor fi…

Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat, joi, ca 142 de crese noi au primit aprobare, iar in total exista finantare pentru constructia a 280 de crese moderne, mentionand ca sunt alocate fonduri de 230 de milioane de euro pentru acestea, potrivit news.ro.

Liberalii au primit o lovitura sub centura și pierd orice forma de control asupra banilor din programul "Anghel Saligny". Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila (UDMR), a semnat ordinul pentru numirea unui nou secretar de stat din partea PSD, Marcel Alexandru Stoica.

Cinci autovehicule au fost implicate, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident pe DN 76, la iesirea din localitatea Hidiselul de Jos catre municipiul Oradea, traficul in zona desfasurandu-se ingreunat, potrivit Agerpres.