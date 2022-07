Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a sustinut, joi, in cadrul lucrarilor Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, ca posibilitatile de a investi nu trebuie sa fie limitate de criza, punctand faptul ca in Romania ar trebui sa existe companii nationale de importanta strategica, aflate in proprietatea statului, care sa ofere protectie populatiei in situatii de criza. „Criza nu ar trebui sa limiteze posibilitatile noastre de a investi pentru ca investitiile tin in viata economia. Eu, ca ministru de specialitate, nu pot sa vad altfel lucrurile”, a spus Cseke,…