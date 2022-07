Stiri pe aceeasi tema

- ”REI, al doilea cel mai mare grup de firme din Romania specializat in atragerea de finantari nerambursabile cu fonduri europene sau prin mecanisme de ajutor de stat, potrivit datelor din 2021, a depus peste 100 de proiecte de finantare nerambursabila pentru instalarea a peste 600 MW energie regenerabila,…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat luni ca prin mecanismele create pentru accesarea banilor din „Fondul local”, componenta a PNRR cu o valoare totala de 2,37 miliarde de euro, se doreste o dezvoltare echilibrata a teritoriului national. „Acest ‘Fond local’ are o valoare de 2,73 de miliarde…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, luni, dupa ceremonia de semnare a primelor contracte finantate din Componenta 10 – ” Fondul local” a PNRR, institutiilor si autoritatilor locale, in contextul prabusirii podului de la Siret, ”sa inceapa si sa finalizeze evaluarile la toate aceste lucrari de infrastructura,…

- Apelul de proiecte pentru Componenta 5 – ‘Valul Renovarii’ din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), gestionata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a ajuns la final in noaptea de 30 spre 31 mai, iar de marti se intra intr-un sistem de verificare a cererilor…

- In data de 1 aprilie, Ministerul Dezvoltarii a lansat cel mai mare apel de proiecte, cu cea mai mare finantare de pana acum, pentru tranzitia catre un fond construit verde si rezilient, prin eficientizarea energetica si asigurarea sigurantei seismice si la incendiu a blocurilor de locuinte si a cladirilor…

- "Bugetul alocat initial Componentei 5 Valul Renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta a fost integral accesat", a anuntat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa, Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei. Astfel, pe 30 mai, cand s a incheiat primul…

- Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern, ca va evalua ministrii din cabinetul sau in luna iunie. „Se implinesc 6 luni de cand am preluat guvernarea. Este un prilej sa putem sa privim cu optimism catre obiectivele pe care ni le-am asumat. Nu o sa facem un bilanț astazi pentru ca am convenit…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare. „Asa…