- Guvernul dorește ca, in patru ani, sa investeasca in consolidarea cladirilor cu risc seismic un miliard de lei, a declarat, joi, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila....

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Attila Cseke, a vorbit, la Piața Victoriei, despre planul autoritaților de reabilitare a cladirilor cu risc seismic. Planul național...

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri ca Guvernul va face saptamana viitoare numiri in functiile de prefecti, in conditiile in care statutul acestora se schimba, prin lege, incepand cu data de 8 martie a acestui an. "Numirea prefectilor si subprefectilor…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 50 de noi contracte de finantare, in valoare totala de 325.675.742,74 lei Municipiul Constanta va beneficia de 13.378.737,47 lei pentru cresterea eficientei energetice la Liceul Teoretic "Traian". Cseke Attila, ministrul…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, s-a intalnit joi, 11 februarie, la București, cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. "Vom continua și in acest an extinderile de rețele de apa și canalizare in Sangeorgiu de Mureș! Astazi, la București,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației elaboreaza un proiect de act normativ in vederea alocarii sumei de 1 miliard de lei, in tranșe, pe o perioada de patru ani, in vederea consolidarii cladirilor cu risc seismic 1 și 2 – anunța ministrul Cseke Attila. ”Investiția va servi un…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei elaboreaza un proiect de act normativ pentru alocarea sumei de un miliard de lei, in transe, pe o perioada de patru ani, in vederea consolidarii cladirilor cu risc seismic 1 si 2, a anuntat miercuri ministrul Cseke Attila, care a precizat…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 14 contracte de finantare pentru modernizarea infrastructurii educationale. Localitatea Eforie Nord va primi suma de 9.665.915,11 lei pentru reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 1.Cseke Attila, ministrul…