Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca la nivelul ministerului a fost pregatit un proiect de act normativ, care urmeaza sa fie analizat in cadrul coalitiei de guvernare, cu privire la infiintarea unui Program National de Investitii…

- Rectificarea bugetara facuta de ministrul interimar al Finanțelor și premierul Florin Cîțu a creat nemulțumiri în interiorul Coaliției. Partenerii de guvernare USR și UDMR vor mai mulți bani la minsiterele pe care le au în subordine. Surse politice au delcarat pentru HotNews.ro ca…

- Administrația Prezidențiala va primi la rectificare 12,4 milioane de lei in plus, Serviciul Roman de Informații 116,9 milioane de lei, iar Serviciul de Informații Externe 17,2 milioane de lei, conform proiectul de rectificare bugetara. Documentul prevede o creștere a alocarilor catre ministerele și…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat suma de 102.409.533,29 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 153 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). „Platim in continuare facturile…

- Fondul pentru finanțarea proiectelor prin Programul Național de Dezvoltare Locala s-a epuizat. Florin Cițu asigura primarii ca vor primi bani abia dupa rectificarea bugetara. Printr-un comunicat, ministerul a informat primariile ca fondurile din PNDL s-au terminat. Ca recomandare ulterioare acestui…

- Economie Peste 1.2 milioane de lei, pentru primariile Orbeasca și Calinești, pentru decontarea lucrarilor PNDL iunie 28, 2021 09:13 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, vineri, 220.955.704,79 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 360 de obiective de…

- In cadrul Programului Național de Reziliența și Redresare va funcționa și un ”cloud guvernamental”, care va lega bazele de date ale tuturor ministerelor pentru a se lucra integrat. Proiectul nu este unul nou, ideea fiind lansata in anul 2018, in mandatul Vioricai Dancila, dar atunci costa 45 de milioane…