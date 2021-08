Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru proiectele aflate in derulare prin PNDL 2. "Am pus astazi in transparenta decizionala un proiect de ordonanta de urgenta prin care cream temeiul legal pentru suplimentarea contractelor de finantare incheiate pe Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a doua. Aceeasi masura a fost luata pentru…