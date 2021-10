Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde va fi obligatoriu in aproape orice activitate curenta si la intrarea in orice institutie privata, a declarat, joi seara, ministrul Sanatatii, Cseke Attila. Ministrul a reafirmat ca isi asuma obligativitatea prezentarii certificatului verde in Sanatate. „Eu am propus si imi asum certificatul…

- Certificatul verde devine astfel obligatoriu de luni în aproape toate locurile. „În afara de magazinele alimentare, de farmacii, în toate celelalte institutii, si în institutii publice pentru toti vizitatorii…

- Bulgaria introduce certificatul verde in restaurante, teatre, cinematografe, sali de concerte, sali de sport, cluburi și centre comerciale. Bulgaria se confrunta cu o creștere a infecțiilor cu coronavirus, scrie Euronews. Ministrul bulgar al Sanatații, Stoycho Katsarov, a declarat ca certificatul verde…

- Ministerul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, referitor la proiectul de lege privind obligativitatea certificatului digital pentru anumite categorii profesionale ca este o masura care se aplica in starea de alerta.

- Italia a devenit, joi, prima țara din Europa care face obligatoriu certificatul Covid pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua masura prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajați din sectorul public dar și din cel privat. Masura va fi implementata din 15 octombrie și…