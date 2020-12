Cseke Attila: Cel mai important rezultat este creșterea încrederii în coaliție Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat, sambata, ca cel mai important rezultat al ultimelor doua zile de negocieri e cresterea increderii intre cele trei partide care vor forma coalitia majoritara, el punctand insa ca au aparut „niste probleme in aplicarea Codului administrativ, dar ele vor fi prevazute in textul acordului”. „Cel mai important rezultat al ultimelor doua zile din punctul nostru de vedere este acela de crestere a increderii intre formatiunile politice care isi propun sa formeze o coalitie majoritara in Parlament. Evident veti fi informati asupra textului acordului de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

