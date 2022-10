”Au fost depuse proiecte in valoare de 1.737.322.928,51 miliarde de euro, disponibile in cel de-al doilea apel din Fondul Local, componenta a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), prin care Ministerul Dezvoltarii sprijina dezvoltarea localitatilor si o infrastructura mai prietenoasa cu mediul. Ca si in cazul celui de-al doilea apel de proiecte, pentru Valul Renovarii, bugetul estimat pentru aceasta componenta a fost integral accesat – a anuntat ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, in urma incheierii, din 27 octombrie, a apelului”, precizeaza Ministerul Dezvoltarii. Autoritatile…