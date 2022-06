Cseke Attila: Au fost semnate 10 noi contracte, de aproape 100 milioane lei, prin „Valul Renovării” Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat ca a semnat, joi, zece noi contracte de finantare prin Componenta C5 – ”Valul Renovarii” din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de aproape 100 de milioane de lei. „10 noi contracte de finantare prin Componenta C5 – ‘Valul Renovarii’ din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de aproape 100 de milioane de lei, au fost semnate astazi, Aceste contracte li se alatura celorlalte 7 care au fost semnate la inceputul lunii pentru eficientizarea energetica si reabilitarea unor cladiri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Aceste contracte li se alatura celorlalte sapte care au fost semnate la inceputul lunii pentru eficientizarea energetica si reabilitarea unor cladiri, respectiv celor 6 contracte de finantare din PNRR semnate in cursul lunii iunie de Ministerul Dezvoltarii, pentru elaborarea unor planuri de amenajare…

- A fost inregistrata cea mai mare rata de promovare a examenului național de bacalaureat din ultimii zece ani, dar totuși sunt 42 de licee in care niciun candidat nu a reușit sa obțina media minima de 6. Nu mai puțin de 42 de licee din țara au 0% la rata de promovare la examenul național de bacalaureat,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana maine la miezul noptii, in sase bazine hidrografice.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 29 aprilie, ora 11:00 – 30 aprilie, ora 00:00, se pot produce cresteri de…

- Aproape 22.000 de romani au nominalizat destinațiile preferate in competiția vacanțelor in Romania, iar 25 de membrii ai juriului (bloggeri și experți in turism) au adus propria perspectiva asupra destinațiilor calificate in finala etapei regionale. „Mulțumesc tuturor celor care au votat Iașul, in special…

- Potrivit unui comunocat de presa transmis, joi, de MInisterul Dezvoltarii, 8 proiecte vizeaza eficientizarea energetica si modernizarea infrastructurii socio-educationale din: · municipiul Galati, pentru cresterea performantei energetice a unui bloc de locuinte, precum si pentru reabilitarea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) deschide vizitatorilor Palatul Vechi din Bucuresti, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la infiintare, precum si sucursalele regionale si agentiile bancii centrale din teritoriu. Conform unui comunicat al bancii, BNR organizeaza, in perioada 18 – 19 aprilie, „Zilele…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria și Consiliul Local Medieșu Aurit, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Asociația Naționala de Folclor din Romania, a organizat sambata 9 aprilie 2022, in Sala Mare a Casei de Cultura…

- Chiar in prima zi de lansare a apelului de proiecte dedicate autoritaților locale finanțate prin PNRR, componentele Valul Renovarii și Fondul Local, echipa Primariei Municipiului Sebeș a depus nu mai puțin de 9 cereri de finanțare. Acestea vizeaza in principal activitatea din domeniul educației și sanatații,…