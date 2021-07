Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a afirmat marti ca, la acest moment, Constitutia nu permite o regionalizare a Romaniei, declaratiile care se fac pe aceasta tema fiind unele politice.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 12 contracte de finantare, in valoare totala de 43.936.674,46 de lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014 - 2020, coordonat de MDLPA, conform agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al MLDPA, doua proiecte…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și al Administrației, Cseke Attila, a anunțat ca a avut loc prima reuniune a comisiei care lucreaza pentru elaborarea noului Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului...

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, considera ca discutia legata de regionalizare este una pur teoretica, din care nu se va iesi cu niciun rezultat atata timp cat in Constitutie regiunile nu sunt definite ca fiind unitati administrativ-teritoriale. …

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila este prezent vineri in județul Alba unde efectueaza o vizita de lucru. Acesta susține de la ora 11:00 o conferința de presa, la sediul Prefecturii Alba. De dimineața acesta a avut o intalnire la sediul Prefecturii Alba cu prefectul…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat reforma institutionala in ministerul pe care il conduce, urmand sa fie taiate zeci de posturi vacante, iar cele ramase sa fie fi transformate in posturi debutante pentru a incuraja angajarea tinerilor in institutie.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anunțat, vineri, la Timișoara, construirea a doua camine studențești prin Compania Naționala de Investiții (CNI). „Avem un camin studențesc la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, cu o capacitate…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, susține ca lucrarile la stadionul Giulești din București sunt finalizate in proporție de 90% și ca acesta ar putea fi predat...