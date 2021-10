Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a discutat, luni, cu reprezentantii CNCAV si ai asociatiilor alesilor locali, pe tema intensificarii campaniei de vaccinare in mediul rural, potrivit news.ro. ”Trebuie sa ducem vaccinul mai aproape de oameni”, a transmis Cseke Attila, dand exemplul…

- Rata de vaccinare in Cluj-Napoca a ajuns la 56% și este, probabil, cea mai mare din Romania, spune primarul Emil Boc. Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, ii felicita pe clujeni, dupa ce rata de...

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunta, sambata, ca rata de vaccinare din oras a ajuns la 56%, iar in perioada 18 – 21 octombrie, peste 8.300 de peroane au facut prima doza, potrivit news.ro. ”Cluj-Napoca: Rata de vaccinare a ajuns la 56%, probabil cea mai mare din Romania. Felicitari,…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a comentat vineri seara, la Antena 3, criza sanitara din Romania si anuntat ce solutii s-au gasit in acest moment pentru bolnavii COVID. Ministrul a precizat ca pe fondul creșterii numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2 paturile ATI incluse…

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș a pregatit un plan in ceea ce privește posibilitatea de vaccinare in unitațile de invațamant și județ. Vor fi șase școli unde se organizeaza centre de vaccinare in cabinetele medicale, iar in restul unitaților și in mediul rural se va merge cu echipele mobile.

- Un numar de sapte caravane de vaccinare impotriva COVID-19 vor actiona in perioada 25-27 august in judetul Giurgiu, in cadrul unei campanii de vaccinare a populatiei din mediul rural ce se desfasoara sub sloganul "Orasul vaccineaza satul", noteaza Agerpres. "Institutia Prefectului Judetului Giurgiu,…

- Un numar de noua caravane de vaccinare impotriva COVID-19 vor actiona in perioada 17-20 august in judetul Giurgiu, in cadrul unei campanii de vaccinare a populatiei din mediul rural ce se desfasoara sub sloganul "Orasul vaccineaza satul", potrivit agerpres.ro. "Institutia Prefectului Judetului…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, da asigurari ca statul a facut si va face in continuare totul pentru buna desfasurare a campaniei de vaccinare. Totodata, ministrul anunta ca tichetele de masa pentru stimularea vaccinarii se vor da doar in anul 2021, distributia acestora urmand sa inceapa dupa…