Cseke Attila anunţă că a semnat încă 19 contracte de finanţare pentru construcţia de creşe, prin PNRR “Acestea se alatura celor 64 de crese ale caror contracte au fost semnate de la inceputul acestei luni, cu finantare europeana, prin Planul National de Redresare si Rezilienta”, a precizat ministrul. Dupa cum este cunoscut, in total, prin PNRR, Ministerul Dezvoltarii finanteaza constructia a 124 de crese, prin care Guvernul creeaza 7.450 de noi locuri pentru copii in cresele de stat. Finantarea constructiei este acordata integral din fonduri europene si vizeaza inclusiv racordarea la utilitati, iar autoritatea locala pune la dispozitie doar terenul. Cele 19 crese finantate din PNRR vor fi construite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orange Romania continua extinderea rețelei 5G și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Sibiu acces 5G. Sibiul devine astfel orașul cu numarul 20 in care rețeaua Orange 5G este disponibila alaturi de orașe precum Arad, Bacau, Craiova, Brașov, București (acoperit…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, miercuri, 14 septembrie 2022, vremea va fi racoroasa in toata țara, vor veni ploile in anumite zone și vantul va sufla slab spre moderat. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad,…

- Cinci noi creșe vor fi construite in județul Hunedoara. Ministerul Dezvoltarii a selecționat și cele 60 de creșe care vor fi construite prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), pentru care a fost lansat apelul de proiecte in data de 30 iunie, și pentru care autoritațile publice locale…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat miercuri seara ca incepe o noua licitație pentru inca 20 trenuri electrice de lung parcurs, un contract finantat prin PNRR, in valoare de aproximativ 180 de milioane de euro. „Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis astazi, spre publicare…

- ”Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis astazi, spre publicare in SICAP, anuntul de participare pentru acest contract finantat prin PNRR. Cele 20 de trenuri electrice vor asigura transportul modern, sigur si rapid al pasagerilor intre marile orase ale Romaniei”, a transmis, miercuri seara,…

- Dintre acestea, 8 proiecte vizeaza modernizarea serviciilor sociale si educationale, eficientizare energetica si infrastructura rutiera din: municipiul Galati, pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G11, aferent Asociatiei de proprietari nr. 381, va beneficia de 942.467,36…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, duminica, 17 iulie 2022, vremea va fi calduroasa in toata țara, vor veni vijeliile in anumite zone și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara,…

- Federația Romana de Tenis, prin Colegiul Central al Antrenorilor, in colaborare cu Academia Florin Mergea, a organizat, la Targu Jiu, un curs de perfecționare pentru antrenori. La curs, au participat 66 de tehnicieni din 18 orașe: București, Constanța, Pitești, Bacau, Timișoara, Tg. Jiu, Focșani, Zalau,…