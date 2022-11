Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila a anuntat ca pana in prezent, a semnat 98 de contracte, in valoare totala de 1.072.635.106,82 lei, pentru proiectele care au primit finantare in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny" . "Necesitatea acestui program este evidenta, lucru demonstrat…

- Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, a declarat ca in aceasta saptamana vor incepe plațile prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. „25% din localitatile din Romania nu au o retea de apa cu operator avizat, autorizat. 57% din localitati nu au o retea de canalizare cu operator autorizat.…

- V.S. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat, la inceputul acestei saptamani, 10 noi contracte, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, in valoare de 125.791.099,66 de lei, pentru modernizarea infrastructurii rutiere și extinderea…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 12 noi contracte, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Valoarea totala a acestora este de 152.488.677,30 de lei și sunt investiții ce privesc dezvoltarea rețelelor de apa și canalizare, precum…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat contractul de finanțare pentru construirea primei creșe din comuna Dumbraveni. Construcția creșei este finanțata prin Programul Național de Redresare și Reziliența, fiind asigurate fonduri inclusiv pentru racordarea…

- Pe 1 septembrie s-a concretizat un proiect important pentru comunitatea piteșteana. La Guvern, Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești și președintele executiv al PSD Argeș, a semnat impreuna cu ministrul Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in prezența premierului…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o noua intalnire cu reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania si ai Asociatiei Comunelor din Romania, context in care prim-ministrul a asigurat ca, pentru iarna anului 2022-2023, masurile de plafonare si compensare preturilor la energie vor fi aplicate potrivit…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o noua intalnire cu reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania si ai Asociatiei Comunelor din Romania, in contextul consultarilor periodice derulate de Guvern cu reprezentantii administratiei publice locale. Premierul a asigurat ca pentru iarna anului 2022-2023…