Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a publicat ordinul comun cu Ministerul Energiei privind dezvoltarea retelelor de distributie de gaze finantate din Programul National de Investitii "Anghel Saligny", anunta ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila."Scopul nostru este…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a publicat, luni, ordinul comun cu Ministerul Energiei privind dezvoltarea retelelor de distributie de gaze finantate din Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, anunta ministrul Cseke Attila.

- PNL va solicita Ministerului Energiei si Ministerului Dezvoltarii urgentarea semnarii ordinului comun privind finantarea de 1,7 miliarde de euro, necesara autoritatilor locale, pentru dezvoltarea retelelor de distributie de gaze. Anunțul a fost facut luni de purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei doreste sa incheie, in luna februarie a acestui an, etapa eligibilitatii proiectelor din cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny", a anuntat, marti, ministrul Cseke Attila. "Pe 'Anghel Saligny' suntem in perioada…

- Cseke Attila a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Dezvoltarii va lansa, in luna aprilie, apelurile de proiecte finantate prin Programul National de Redresare si Rezilienta. “5.522 de familii tinere se vor putea muta in locuinte noi, cu consum de energie aproape zero (nZEB) dupa…

- Proiectul Ordonantei de urgenta pentru aprobarea Contractului de finanțare a Spitalului Regional de Urgența Cluj dintre Romania și Banca Europeana de Investiții a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe și se va afla, timp de 10 zile, in dezbatere publica.

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a anunțat vineri ca Romania a indeplinit 6 obiective din cadrul PNRR. „Pana la finalul anului, mai sunt 21 de jaloane, dar le vom indeplini fara emoții”, a precizat Vilceanu, potrivit Mediafax. Guvernul a aprobat vineri ordonanța care stabilește…

- O noua oportunitate pentru realizarea unor proiecte deosebit de importante pentru dezvoltarea edilitar-gospodareasca a localitaților din Romania a aparut odata cu Programul Național de Investiții „Anghel Saligny", aprobat prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 95/2021. Numele Programului este foarte…