Ministrul Dezvoltarii a afirmat, luni, intrebat fiind care este stadiul programului national “Anghel Saligny” ca acesta se afla in perioada de analiza, evaluare si intocmire de ordine de ministru pentru aprobarea de investitii. “S-au aprobat pana acum sapte judete la finantare, adica lista obiectivelor de investitii: Dambovita, Alba, Harghita, Sibiu, Gorj, sectoarele Bucurestiului si Braila. Suntem in evaluare in continuare. Avem opt judete care au, in momentul actual, niste posibile suprapuneri care trebuie clarificate cu investitii finantate din Programul Operational Infrastructura Mare, care…