“Va fi o discutie pe partea de specialisti. Comitetul tehnico-stiintific care este in subordinea CNSU maine va discuta, pentru ca a fost si o solicitare sau recomandare sau o propunere a INSP legat de carantinare zonala, au folosit ei aceasta sintagma, in Bucuresti si Ilfov si aceste lucruri trebuie discutate si pe partea de specialitate. Maine se va discuta acest lucru, sa vedem ce spun specialistii”, a declarat Cseke Attila, joi seara, la Digi 24. Ministrul Sanatatii a adaugat ca va exista o discutie legata de introducerea obligativitatii certificatului verde in locurile publice. “Este si…