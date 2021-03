Stiri pe aceeasi tema

- La 44 de ani de la cutremurul din 1977, experții și specialiștii in domeniul construcțiilor avertizeaza ca autoritațile romane nu dețin o strategie pentru reducerea riscurilor cladirilor la seism și nici nu sunt pregatite pentru a interveni eficient in cazul unui cutremur similar. In acest moment nu…

- Guvernul doreste ca, in patru ani, sa investeasca in consolidarea cladirilor cu risc seismic din tara un miliard de lei, a anuntat, joi, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. El a participat la dezbaterea "De ce uitam? Ce am facut cu cladirile degradate?",…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat, marti, ca reglementarile din domeniul constructiilor nu corespund realitatii actuale, si astfel a fost constituit un grup de lucru care va elabora un set de prevederi mai simple si mai eficiente.

- Reglementarile din domeniul construcțiilor vor fi simplificate, anunța ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Acum sunt in vigoare aproape 600 de prevederi legale, unele foarte vechi. Cea mai veche dateaza din 1970, anunța MEDIAFAX. „Reglementarile nu corespund…

- Un proiect de lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) a fost pus in consultare publica, la rubrica "Transparenta", pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Potrivit MDLPA, ministrul Dezvoltarii,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei elaboreaza un proiect de act normativ pentru alocarea sumei de un miliard de lei, in transe, pe o perioada de patru ani, in vederea consolidarii cladirilor cu risc seismic 1 si 2, a anuntat miercuri ministrul Cseke Attila, care a precizat…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat contractele aditionale pentru modernizarea infrastructurii de sanatate, finantate prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA .Proiectele,…

- In data de 21 decembrie 2020, la nivelul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a fost demarata procedura pentru ocuparea a 33 de posturi vacante din cadrul ministerului. ”Posturile scoase la concurs sunt functii publice din directii de linie, precum Directia Generala…