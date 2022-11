Stiri pe aceeasi tema

- ”Pana in prezent, am semnat 98 de contracte, in valoare totala de 1.072.635.106,82 lei, pentru proiectele care au primit finantare in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny”, a transmis ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. El precizeaza ca necesitatea acestui program este evidenta,…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila a anuntat ca pana in prezent, a semnat 98 de contracte, in valoare totala de 1.072.635.106,82 lei, pentru proiectele care au primit finantare in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny" . "Necesitatea acestui program este evidenta, lucru demonstrat…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat, marti, ca in aceasta saptamana vor incepe platile prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat 17 noi contracte, finantate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, in valoare de 157.138.734,84 de lei, pentru modernizarea infrastructurii rutiere, construirea de poduri si extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, anunta…

- Rețea de canalizare menajera in localitatea Cenade: Peste 10 milioane de lei prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” Rețea de canalizare menajera in localitatea Cenade: Peste 10 milioane de lei prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila,…

- V.S. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat, la inceputul acestei saptamani, 10 noi contracte, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, in valoare de 125.791.099,66 de lei, pentru modernizarea infrastructurii rutiere și extinderea…

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat, ieri, 12 noi contracte, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny", in valoare de aproape 153 milioane de lei, pentru dezvoltarea rețelelor de apa și canalizare, precum și pentru modernizarea infrastructurii…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 12 noi contracte, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Valoarea totala a acestora este de 152.488.677,30 de lei și sunt investiții ce privesc dezvoltarea rețelelor de apa și canalizare, precum…