Cseke Attila: 2,39 de miliarde de lei la rectificarea bugetara pentru dezvoltare

- Programul național „Anghel Saligny” presupune investiții de 50 de miliarde de lei in comunitațile locale, pentru realizarea de drumuri, canalizari și infrastructura de gaze. In timp ce USR PLUS acuza ca acesta este un program similar celui prin care fostul lider PSD Liviu Dragnea distribuia bani catre…

- Guvernul a adoptat propunerea Ministerului Dezvoltarii privind programul de investitii Anghel Saligny.Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei poate aloca 50 de miliarde de lei pentru investitii in realizarea si reabilitarea retelelor de apa, canalizare, gaz si modernizarea drumurilor…

- In ședința de Guvern de joi, Executivul a aprobat Ordonanța de urgența care prevede finanțarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a proiectelor aflate in derulare prin Programul Național de Dezvoltare Locala, etapa a II-a. Bugetul aprobat este de 3 miliarde…

- Compania Naționala de Investiții, instituție care funcționeaza sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a demarat procedura de reziliere a contractului privind construirea bazinul olimpic de inot din municipiul Braila, in vederea reluarii procedurii de achiziție…

- Rectificare bugetara 2021: Ministerul Sanatații ia cea mai mare suma. Ministerul Muncii pierde bani Rectificare bugetara 2021: Ministerul Sanatații ia cea mai mare suma. Ministerul Muncii pierde bani Propunerile in ceea ce privește rectificarea bugetara pe ministere au fost anunțate in cursul zilei…

- Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Educatiei si Ministerul Finantelor, la actiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetara, conform proiectului publicat vineri seara pe site-ul MF. Astfel, pentru Ministerul…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti ca solutia finala in privinta rectificarii bugetare pentru ministerul pe care il conduce va fi gasita in coalitia de guvernare, fiind vorba despre un minister care are foarte multe investitii si obiective…