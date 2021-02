Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat sambata, la Satu Mare, ca valoarea totala a proiectelor pe care ministerul le finanteaza in judet, prin Programul National de Dezvoltare Locala si prin Compania Nationala de Investitii, este de 1,38 de miliarde…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat sambata, la Satu Mare, ca ministerul pe care il conduce are resursele financiare pentru plata lucrarilor la cel de-al treilea pod peste Somes din municipiu si ca acesta va fi unul care corespunde mileniului III. "Am…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat sambata, la Satu Mare, ca valoarea totala a proiectelor pe care ministerul le finanteaza in judet, prin Programul National de Dezvoltare Locala si prin Compania Nationala de Investitii, este de 1,38 miliarde lei. „In…

- Primaria Alba Iulia va demola stadionul din cartierul Micești, iar in locul acestuia urmeaza sa fie construita o baza sportiva moderna in valoare de peste 5,6 milioane de lei. Proiectul derulat de Compania Naționala de Investiții va include un teren de fotbal cu gazon sintetic, un teren multifuncțional,…

- Incepand din aceasta saptamana, vor fi demarate serviciile de proiectare pentru Academia de Muzica din municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a predarii, saptamana trecuta, a amplasamentului acestui obiectiv catre constructor (asocierea CONSTRUCTII ERBASU S.A. & CONCELEX ENGINEERING S.R.L & TERRA GAZ CONSTRUCT…

- Lucrarile pentru construirea celui de-al treilea pod peste raul Somes din municipiul Satu Mare avanseaza treptat. Este cel mai mare proiect de infrastructura al municipiului, din ultimii 30 de ani

- Astazi, 27 noiembrie 2020, au inceput lucrarile de reabilitare și modernizare a bazei sportive din Parcul „Avram Iancu”, o investiție anunțata de administrația locala inca de la inceputul acestui an. Primele lucrari la stadionul din Parcul „Avram Iancu” vizeaza demolarea tribunelor (aflate in stare…

- Noul spital construit in Lipova cu 5,6 milioane de euro, finantare guvernamentala, nu va deveni operational in acest an, desi lucrarile au fost receptionate de cateva luni, administratia locala aratand ca nu sunt inca bani pentru achizitia de echipamentele medicale necesare. Construirea noului…