“Guvernul a aprobat si o alta Ordonanta de urgenta pentru rezolvarea problemei finantarii proiectelor existente astazi valabil incheiate in Fondul de Dezvoltare si Investitii. Este vorba despre un fond in care mai exista 99 de contracte in executie. Conform legislatiei in vigoare, se deconteaza lucrarile efectuate si chetuielile eligibile pana in data de 9 ianuarie 2020 cand s-a emis OUG 1 pe baza caruia acest fond de dezvoltare si de investitii s-a inchis. Prin aceasta ordonanta de urgenta s-a creat temeiul legal si finantarea necesara pentru ca Ministerul Dezvoltarii sa plateasca cheltuielile…