- Premier Energy Distribution și Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord) au expediat joi, 8 decembrie, Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) solicitarile privind ajustarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, transmite Zdg.md . Astfel, potrivit solicitarilor,…

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a dispus printr-o Dispoziția aprobata luni, 5 decembrie, ca furnizorii „Premier Energy” și „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (FEE Nord) vor inainta catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), cererea de ajustare a prețurilor reglementate…

- Ne așteapta noi scumpiri la lumina? Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat ieri decizia prin care Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica va putea ajusta prețurile reglementate de furnizarea energiei electrice in regim de urgența.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica va putea ajusta prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice in regim de urgența. Decizia in acest sens a fost anunțata de Comisia pentru Situații Excepționale, citata de IPN. Schimbarea tarifului va fi efectuata in cazul modificarii prețurilor…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) insista pe lichidarea Agenției Naționale de Reglementare in Energetica (ANRE). Socialistul Vlad Batrincea a propus la ședința din 3 noiembrie a Parlamentului introducerea acestui subiect pe ordinea de zi, transmite tv8.md. „La sigur, cel mai vulnerabil…

- Premier Energy cere ANRE sa aprobare un tarif de 4,88 lei/kWh la energia electrica pentru consumatorii casnici. Solicitarea a fost publicata pe pagina Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica și va fi examinata astazi incepand cu ora 17:00.

- Schimbarea formulei prețului de achiziție SA „Moldovagaz” - SAP „Gazprom” asigura, pentru furnizorul din Republica Moldova, in luna octombrie un preț de 1074$/1000m cubi de gaze naturale, fața de 1883$/1000m cubi in septembrie, preț care era pana la modificarea formulei. Explicațiile vin din partea Agenției…