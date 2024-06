Stiri pe aceeasi tema

- CSC Ghiroda si Giarmata Vii si-a aflat azi adversara din semifinalele „recalificarilor” pentru un loc in Liga 2. Galben-albastrii nu au avut foarte mult noroc, tinand cont ca vor avea o deplasare lunga, la Bucuresti, pentru infruntarea in mansa unica pe terenul lui CS Dinamo. Jocurile din aceasta faza…

- Sezonul 13 de la Chefi la cuțite este din ce in ce mai aproape de final. In urma cu o ediție, concurenții au aflat cine ajunge in semifinala și cine este eliminat. Printre cei trei concurenți care au plecat acasa se numara și Adnana Irimia, din echipa lui Richard Abou Zaki. Concurenta a transmis un…

- Politehnica Timisoara a remizat cu revelatia timiseana CSC Peciu Nou, scor 1-1, in cea de-a cincea si ultima intalnire dintre cele doua din acest sezon (cel putin). Alb-violetii, deja calificati in semifinalele barajului, care se contureaza a fi tot o disputa interjudeteana, cu CSC Ghiroda, au menajat…

- „CSMeii” au cedat duminica seara, cu 29-31 (20-18), la Baia Mare, in fața Minaurului, la capatul unui meci pe care l-au controlat in mare parte și pe care l-au pierdut pe final, scorul la intrarea in minutul 59 fiind egal, 29-29. Marți, bacauanii joaca la București, cu Dinamo, in „sferturile” Cupei…

- Camioanele care transporta ilegal material lemnos, nu mai pot fi confiscate: Masura, eliminata din Codul Silvic Camioanele care transporta ilegal material lemnos, nu mai pot fi confiscate: Masura, eliminata din Codul Silvic ONG-urile ce apara padurile patriei sunt scandalizate de o modificare din Codul…

- Padurea este un ecosistem fragil, nu un loc pentru deșeuri. Aceasta este lecția invațata intr-o acțiune impresionanta desfașurata la Ocolul Silvic Livezi din cadrul Direcției Silvice Bacau. Impreuna cu mai mulți voluntari din satele Bașca și Moreni, lucratorii silvici au curațat o groapa de gunoi ilegala,…

- O noua atenționare meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Cod-ul galben va fi valabil in perioada 28 martie, ora 20 – 29 martie, ora 10.00. Meteorologii avertizeaza ca pe parcursul nopții de joi spre vineri (28/29 martie) in Crișana, Maramureș, nord-vestul Moldovei și local in Transilvania…

- Avem atenționare meteorologica de tip cod Galben emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru zona de munte a Maramureșului. Aceasta este valabila pe tot parcursul zilei de azi, 28 martie. Potrivit ANM, vantul va avea intensificari in Dobrogea, sud-estul Moldovei, estul Munteniei, Crișana,…