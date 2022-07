Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a mai trecut de un hop in vederea pregatirii primului sezon la nivelul esalonului secund. In urma vizitei reprezentantilor FRF din urma cu doua zile, arena „Stefan Dobay” a primit omologarea provizorie pentru Liga 2. Dumbravitenii mai au totusi de facut cateva ajustari micutei arene,…

- Veste mare la sfarsit de saptamana pentru CSC Dumbravita. Echipa de fotbal a comunei a primit acceptul FRF de a evoluat in Liga 2. Timisenii au primit, aparent nu fara emotii, certificarea de participare in editia 2022-23 a Ligii 2. Hunedoara, care a ratat promovarea la baraj, astepta la „cotitura”.…

- CSC Dumbravita a sunat adunarea ieri seara cu 25 de nume. Au fost si multe noutati in materie de jucatori care vor cu alb-verzii in „B. Acestia ar urma sa semneze contracte in perioada urmatoare. Sapte jucatori care nu au facut parte in primavara din lotul dumbravitenilor au fost ieri la reunire: Robert…

- De astazi, jucatorii Unirii Dej se afla intr-un stagiu de pregatire pe plan local pana in data de 9 iulie. Pe perioada cantonamentului, fotbaliștii vor avea parte de cate doua antrenamente pe zi, cu excepția zilei de duminica, cand este programata o singura ședința de pregatire. In acest interval, uniriștii…

- FC Unirea Dej a anunțat azi, prin intermediul unui comunicat, o noua sosire la echipa. Este vorba despre Ciprian Calugar, un mijlocaș in varsta de 18 ani, imprumutat de la ”U” Cluj. ”Mijlocașul in varsta de 18 ani va evolua la Dej, sub forma de imprumut, de la “U” Cluj. In acest an, fotbalistul de picior…

- Revelatia C8 in aceasta primavara, CSC Dumbravita va intalni in semifinala barajului de promovare in Liga 2 a doua clasata din C7, CSM Deva. Alb-verzii au remizat azi cu Lipova acasa si si-au asigurat locul 1 in serie la finalul play-off-ului. Pe pozitia secunda s-a clasat tot o timiseana in seria de…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine AS Fotbal Club Buzau, in ultima etapa din acest sezon competițional. Partida de pe Stadionul Municipal Dej – care conteaza pentru a șaptea etapa a Play-out-ului Ligii 2, ultima din acest sezon competițional – va incepe la ora 11. Inaintea acestei runde, elevii…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a invins cu 4-1 SC Fotbal Club Ripensia Timișoara, in a șasea etapa a Play-out-ului Ligii 2. Partida dintre Ripensia și Unirea Dej a avut loc astazi, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul Electrica din Timișoara. Elevii lui Dragoș Militaru au deschis scorul repede, in minutul…