- CSC Dumbravita a dispus azi de Szeged-Csanad Grosics Akademia II, in Ungaria, in ultima verificare inainte de startul Ligii 2. S-a incheiat 5-0 pentru timiseni in duelul destul de usor cu gruparea maghiara de liga terta. Ion Vasluian a deschis scorul in minutul 13 pentru oaspeti, care au avut 4-0 inca…

- CSC Dumbravita a anuntat inca doua achizitii inaintea ultimului test al verii. Cu alb-verzii au semnat, sub forma de imprumut de la UTA, fundasii Ionut Anisorac si Razvan Joldea, cel din urma se pregatea deja sub comanda lui Cosmin Stan. Alb-verzii au ajuns astfel la o echipa intreaga transferata pentru…

- CSC Dumbravita a inregistrat cel mai categoric succes din teste, pe seama divizionarei terte Progresul Pecica. A fost 8-0, ieri, pe arena „Stefan Dobay”, in penultimul amical al formatiei pregatite de Cosmin Stan inaintea startului Ligii 2. Cristian Padurariu a deschis scorul in minutul 4, apoi Modan…

- CSC Dumbravita a castigat seara trecuta testul de pe teren propriu cu divizionara „C” Olimpia MCMXXI Satu Mare. Alb-verzii s-au impus cu 4-3 dupa ce au fost condusi la un moment dat cu 3-1 de gruparea din nord-vestul tarii. Echipa din Satu Mare, proiect startat de fani, a fost confirmata recent in Liga…

- CSM Unirea Alba Iulia a caștigat, la Simeria, primul amical al verii, 1-0 (1-0) cu divizionara secunda CSC Dumbravița, aflata la final de stagiu centralizat. Unicul gol al intalnirii a fost semnat de experimentatul atacant Ștefan Blanaru, la debut, acesta punctand in minutul 17, la o balon respins de…

- CS Barcau Nusfalau, campioana Ligii a IV-a la fotbal, va sustine duminica mansa tur a barajului pentru promovarea in Liga a III-a. Echipa pregatita de Adrian Damian va intalni, in deplasare, campioana judetului Cluj, Vulturul Mintiu Gherlii. Formatia de pe malul Barcaului a devenit in premiera campioana…

- Ultimul meci oficial din play-off-ul Ligii 3 din Satu Mare, CSM Olimpia – CSM Sighetu Marmației, a fost unul decisiv pentru ambele formații care aveau ca obiectiv .... The post FOTBAL SATMAREAN Meci pierdut in ultima secunda, calificare ratata! first appeared on Informatia Zilei .

- Naționala Romaniei a trecut miercuri de Ungaria, liderul grupei, cu 2-1 (0-0, 0-0, 2-1) in al treilea sau meci de la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A, care are loc la Bolzano in Italia. Meciurile Romaniei la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A sunt transmise de antenaplay.ro Romania a obținut…