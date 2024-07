Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a dispus azi de Szeged-Csanad Grosics Akademia II, in Ungaria, in ultima verificare inainte de startul Ligii 2. S-a incheiat 5-0 pentru timiseni in duelul destul de usor cu gruparea maghiara de liga terta. Ion Vasluian a deschis scorul in minutul 13 pentru oaspeti, care au avut 4-0 inca…

- CSC Dumbravita a anuntat inca doua achizitii inaintea ultimului test al verii. Cu alb-verzii au semnat, sub forma de imprumut de la UTA, fundasii Ionut Anisorac si Razvan Joldea, cel din urma se pregatea deja sub comanda lui Cosmin Stan. Alb-verzii au ajuns astfel la o echipa intreaga transferata pentru…

- CSC Dumbravita a inregistrat cel mai categoric succes din teste, pe seama divizionarei terte Progresul Pecica. A fost 8-0, ieri, pe arena „Stefan Dobay”, in penultimul amical al formatiei pregatite de Cosmin Stan inaintea startului Ligii 2. Cristian Padurariu a deschis scorul in minutul 4, apoi Modan…

- CSM Unirea Alba Iulia a caștigat, la Simeria, primul amical al verii, 1-0 (1-0) cu divizionara secunda CSC Dumbravița, aflata la final de stagiu centralizat. Unicul gol al intalnirii a fost semnat de experimentatul atacant Ștefan Blanaru, la debut, acesta punctand in minutul 17, la o balon respins de…

- CSC Dumbravita a oficializat ieri inca doua achizitii, ambele in compartimentul ofensiv si din Liga 3. E vorba de atacantii Cristian Padurariu si Nicu Modan, primul de la Buzias, al doilea de la CSM Deva. Maine timisenii disputa primul test al verii, la Arad cu juniorii U17 ai UTA-ei. Padurariu (27…

- CSC Dumbravita a anuntat ieri nu mai putin de noua plecari din lotul cu care a incheiat stagiunea 2023-24. Divizionara secunda timiseana a oficializat totodata si patru achizitii pana acum iar programul pentru pregatirea noului sezon a fost batut in cuie. Alb-verzii se reunesc luni, 1 iulie, sub comanda…

- CS Barcau Nusfalau, campioana Ligii a IV-a la fotbal, va sustine duminica mansa tur a barajului pentru promovarea in Liga a III-a. Echipa pregatita de Adrian Damian va intalni, in deplasare, campioana judetului Cluj, Vulturul Mintiu Gherlii. Formatia de pe malul Barcaului a devenit in premiera campioana…

- Ultimul meci oficial din play-off-ul Ligii 3 din Satu Mare, CSM Olimpia – CSM Sighetu Marmației, a fost unul decisiv pentru ambele formații care aveau ca obiectiv .... The post FOTBAL SATMAREAN Meci pierdut in ultima secunda, calificare ratata! first appeared on Informatia Zilei .