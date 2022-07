Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la sediul Crucii Roșii Vrancea din Focșani, strada Dimitrie Cantemir nr. 5, a fost inaugurat Centrul de Zi „Acasa pentru Ucraina‟. Finanțat de Crucea Roșie Romania, centrul se adreseaza tuturor persoanelor refugiate care se afla pe teritoriul județului Vrancea, persoane care fie au nevoie de consiliere…

- Saptamana trecuta, Claudiu Constantin, primarul comunei Lopatari, și-a anunțat demisia, invocand motive personale. Vestea a venit ca un șoc pentru locuitorii din Lopatari, iar mulți dintre aceștia i-au transmis mesaje de incurajare primarului și rugaminți de a nu-și parasi postul de conducere, laudandu-l…

- FR Rugby a anuntat azi si programul play-off-ului Ligii Nationale, dupa ce ieri au fost stabilite partidele din Cupa Romaniei si tintarul din campionat a fost amanat. Astfel, faza a doua a sezonului va debuta pe 13 august si va avea sase runde. Se joaca fiecare cu fiecare iar SCM USAMVB Timisoara are…

- In ultimii trei ani, 200 de profesori voluntari din regiunea Wan’an, provincia Jiangxi, au mers la domiciliul copiilor cu handicap din cele 17 localitați ale judetului. Profesorii au adus cu ei tabla neagra si au predat cursuri pentru un numar de 83 copii, ajutandu-i sa continue studiile. Articolul…

- In ziua in care s-au implinit șase luni de la preluarea guvernarii de catre actualul Cabinet din care face parte, dar și dupa ce premierul le-a cerut miniștilor, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 25 mai, sa ia masurile necesare astfel incat, la nivelul fiecarui minister, sa se asigure reducerea…

- Pentru latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, sarbatorile pascale i-au adus și o veste extrem de importanta. La cei 63 de ani ai sai, Becali anunța ca va deveni bunic pentru a doua oara. Fiica sa cea mare, Teodora, este insarcinata din nou, iar vestea l-a bucurat extrem de mult pe afaceristul din Pipera.…

- El este cunoscut drept un crai, din pricina aventurilor din viața sa, iar ea este noua lui partenera pe platourile de filmare, așa ca zvonurile au inceput sa apara! Irina Fodor s-a simțit nevoita sa vorbeasca recent despre relația cu Ștefan Banica, alaturi de care prezinta show-ul „Dancing on ice –…

- Dupa doi ani de pandemie și in plin conflict la granițele țarii, romanii au nevoie de relaxare, iar minivacanța de Paște putea fi un prilej pentru cei mai mulți sa se bucure de cateva zile de vacanța… acasa. Pentru ca in acest an buzoienii nu s-au mai inghesuit sa iși faca vacanțe prin agențiile de…