- Tragerea la sorti a partidelor din grupele sezonului 2022 2023 al Cupei Romaniei a avut loc astazi, la sediul Federatiei Romane de Fotbal.In noul format al competitiei, liderul Superligii, Farul Constanta urna A valorica , a fost repartizat in Grupa C, alaturi de campioana Romaniei, CFR Cluj urna A…

- Casa Fotbalului a gazduit astazi tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano, ediția 2022 / 2023. In aceasta faza vor participa 24 de echipe, dintre care 16 sunt calificate din play-off si 8 echipe din Superliga. Cele 8 echipe din primul esalon sunt cele șase din play-off și locurile 1 și 2 la…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 7 octombrie Ora 18.00 FC Voluntari – CS Mioveni Ora 21.00 FC Argeș – Universitatea Craiova Sambata, 8 octombrie Ora 15.00 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt Ora 21.30 FC Rapid 1923 – FC Botoșani Duminica, […]…

- Marți a inceput turul 3 al Cupei Romaniei, faza in care intra in competiție echipele din Liga 2. Cu o singura excepție, echipele din Liga 2 care au evoluat marți au reușit sa treaca mai departe, fiind vorba despre Ripensia Timișoara, CSC Dumbravița, CSM Slatina și Chiajna, ultima avand nevoie de lovituri…

- UEFA platește sume importante pentru rezultatele din grupele Conference League, unde FCSB și CFR Cluj vor juca in aceasta seara. De la ora 19:45 se joaca KF Ballkani - CFR Cluj, in grupa G, liveTEXT pe GSP.ro, in direct la TV pe Pro Arena.FCSB joaca cu West Ham in deplasare de la ora 22:00, liveTEXT…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, ca meciurile echipelor CFR Cluj, Universitatea Craiova si FCSB din etapa a sasea a Superligii au fost amanate. Cele trei formații vor evolua, joi, in returul play-off-ului grupelor Conference League. “Liga Profesionista de Fotbal sprijina, cu tot ce este…

- CSC Dumbravita a anuntat saptamana aceasta patru transferuri, confirmari la capitolul sosiri ale unor jucatori care se pregateau deja cu alb-verzii. Calin Toma, Sergiu Sabau, Adrian Ungureanu si Ionut Tanase au semnat contracte cu alb-verzii, aflati in premiera in fata unui sezon de Liga 2. Antrenorul…

- Veste mare la sfarsit de saptamana pentru CSC Dumbravita. Echipa de fotbal a comunei a primit acceptul FRF de a evoluat in Liga 2. Timisenii au primit, aparent nu fara emotii, certificarea de participare in editia 2022-23 a Ligii 2. Hunedoara, care a ratat promovarea la baraj, astepta la „cotitura”.…