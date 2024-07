Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova va juca in preliminariile Conference League, dupa ce a caștigat barajul disputat impotriva lui „U” Cluj, la loviturile de departajare. Cea de-a patra echipa care va reprezenta Romania in cupele europene este Universitatea Craiova. Oltenii au obținut calificarea dramatic, la capatul…

- Dupa ce a invins-o pe U Cluj la loviturile de departajare in meciul de baraj, Universitatea Craiova și-a asigurat calificarea in preliminariile Conference League. Universitatea Craiova va incepe competiția din turul doi preliminar. Oltenii au un coeficient de 7.000 și vor fi cap de serie in turul ai…

- Universitatea Craiova - U Cluj, meci de baraj contand pentru accesul in Conference League, este programat, duminica, 26 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Tricolorii vor intlni Bulgaria in 4 iunie, de la ora 21.30, si Liechtenstein in 7 iunie, de la ora 21.00. Ambele partide se vor disputa pe stadionul Steaua, scrie realitateasportiva.net. Cei 28 de fotbalisti convocati: „Visam impreuna”. S-a lansat imnul oficial al Naționalei Romaniei la EURO 2024, cu…

- Fotbaliștii de la Oțelul Galați intalnesc duminica pe U Cluj in primul meci din barajul pentru cupele europene. Invingatoarea va juca, in deplasare, cu Universitatea Craiova in meciul care va stabili participanta Romaniei in Conference League.

- Universitatea Craiova - Sepsi 3-2. Costel Galca (52 de ani) a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3, cu 44 de puncte. Oltenii nu au fost ajutați de rezultatul de la Cluj și vor fi nevoiți sa treaca de un baraj pentru a evolua in preliminariile Conference League. Costel…

- CFR Cluj - Farul și Universitatea Craiova - Sepsi se disputa de la 21:00, cu locul doi in Superliga pe masa. Calculele live pentru locul care duce sigur in preliminariile Conference League sunt pe GSP. ...

- CFR Cluj va juca in etapa a 6-a din play-off, in deplasare la Universitatea Craiova, de la ora 21:45 pe Stadionul Ion Oblemenco, iar meciul este unul primordial, a declarat Francisc Dican, antrenorul interimar din Gruia.