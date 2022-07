Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc un referendum la Dumbravița, pentru demiterea primarului Popa Zachiu (PNL). Campania a fost declanșata de reprezentanții USR din localitate. Aceștia au adunat peste 1.100 de semnaturi ale cetatenilor, arata un comunicat de presa al partidului. Sunt așteptați sa se prezinte la vot 4.483…

- Dumbravița este campioana Vestului. Impotriva tuturor pronosticurilor, echipa de la Padurea Verde promoveaza in liga secunda. Dupa un sezon istoric. Caștigatoare in C8, echipa admirabilului Cosmin Stan a trecut in primul tur al barajului, de Deva, iar apoi in marea finala de Reșița, o echipa mult prea…

- Singura reprezentanta a Timisului ramasa in cursa pentru promovarea in „B” a facut o figura frumoasa si in prima parte a ultimului act al barajelor. CSC Dumbravita a remizat ieri, pe teren propriu, in fata unui public numeros, scor 0-0, cu favorita CSM Resita, dupa un meci in care alb-verzii au avut…

- Rapid a alcatuit lista de jucatori cu care dorește sa intareasca lotul pentru sezonul viitor. Cu Dan Șucu cooptat in acționariat, giuleștenii vor sa aduca 8 fotbaliști. Printre aceștia se numara Marco Dulca și Paul Iacob, de la Chindia. Rapid, cu omul de afaceri Dan Șucu prezentat ca nou acționar, […]…

- Revelatia C8 in aceasta primavara, CSC Dumbravita va intalni in semifinala barajului de promovare in Liga 2 a doua clasata din C7, CSM Deva. Alb-verzii au remizat azi cu Lipova acasa si si-au asigurat locul 1 in serie la finalul play-off-ului. Pe pozitia secunda s-a clasat tot o timiseana in seria de…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 8-a din play-off si play-out: PORTAR Robert Popa (FC U Craiova 1948 / 19 ani) – Desi a primit doua goluri, interventiile sale au contat decisiv in stabilirea rezultatului […]…

- Femeia impușcata in piept, in aceasta dimineața , la Dumbravița, a decedat pe masa de operație. Șase ore s-au luptat medicii ca sa o salveze. Procurorii spun ca, la acest moment, nu au o persoana suspecta de comiterea crimei. Polițiștii au extins cercetarile și fac percheziții la mai multe locuințe…

