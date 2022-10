CSC Dumbrăviţa s-a impus în derby-ul noroios cu Ripensia Prima intalnire timiseana din noul sezon al Ligii 2 si prima la acest nivel intre CSC Dumbravita si Ripensia Timisoara s-a incheiat cu victoria primeia, gazda in duelul din runda a 8-a. Alb-verzii au punctat devreme pe un teren plin cu apa, gratie unui autogol, si au reusit sa pastreze avantajul de 1-0 pana la final. Cel mai vechi […] Articolul CSC Dumbravita s-a impus in derby-ul noroios cu Ripensia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

